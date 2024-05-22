Yunus Akgün takıma döndü

Galatasaray'ın bu sezon için İngiliz ekibi Leicester City'ye şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı milli futbolcu Yunus Akgün, sezonun tamamlanmasının ardından kulübüne veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Kulüpteki herkese, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, fizyoterapistlerime ve beni daha iyi bir oyuncu yapmak için yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Yeni sezonda başarılar diliyorum." diye konuştu. Yunus 33 maç formasını giydiği İngiliz ekibinde 2 gol, 4 asist kaydetti.