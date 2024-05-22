Türkiye turizmde sıçrama yaptı

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı Seyahat ve Turizm Endeksi 2024 raporuna göre, Güney Avrupa'nın seyahat ve turizmde 'en iyi gelişen' ülkesi oldu. Raporla, turizmde rekorlara imza atan Türkiye'nin dünya seyahat ve turizm hareketliliğindeki büyümesi tescillendi. Endeks sonuçlarına göre, 8 basamak birden yükselen Türkiye, 119 ülke arasında 29'uncu oldu.

Türkiye, seyahat ile seyahat ve turizm önceliklendirilmesi göstergesinde yüzde 14 ilerleme kaydederek 18 sıra birden yükseldi ve dünyanın 2'nci ülkesi oldu. Hava yolu taşımacılığı altyapısında da gelişme gösteren Türkiye, endeksin bu göstergesinde 10 sıra birden yükseldi ve dünyada 8'inci sırada yer aldı.