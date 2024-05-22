Florya’da büyük yemin

Fenerbahçe'ye evinde kaybeden Galatasaray, aldığı kötü sonuçla taraftarını kahretti. Konyaspor maçı hazırlıklarına dün başlayan Sarı-Kırmızılılar'da takımın ağır topları elini taşın altına koymaya başladı. Fenerbahçe derbisinde kötü bir futbol oynayan ve rakip kaleyi isabetli şut gönderemeyen Cimbom'da takım kaptanı Fernando Muslera, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu dün özel bir toplantı gerçekleştirdi. İdman öncesinde gerçekleştirilen toplantıda gündem Fenerbahçe derbisi ve Konya ile oynanacak kritik maçtı.

TARAFTARI SEVİNDİRECEĞİZ

Kaptan Muslera ve diğer yıldızların aralarında yaptıkları görüşmede, "Fenerbahçe maçındaki futbol bize yakışmadı. Ancak futbolda dün diye bir şey yok. Sadece 1 maçımız kaldı. Konyaspor maçını kazanarak taraftarımızın gönlünü kazanmak zorundayız. Sezon boyunca ortaya koyduğumuz dominant oyunu sergilemeliyiz. Bize yakışan budur" ifadeleri kullanıldı. Kaptan Muslera arkadaşlarına dönerek, "Galatasaray taraftarını bu süreçte çok üzdük. Onları 26 Mayıs akşamı sevindirmek zorundayız" diye konuştu.