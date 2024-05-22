Everton’ın hedefi Davinson

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez'in, Premier Lig'e geri dönebileceği iddia edildi. İngiliz basını ,Everton'ın İngiliz stoperi Jarrad Branthwaite ile Manchester United ilgilendiğini, 21 yaşındaki oyuncudan 70 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekleyen İngiliz kulübünün, Branthwaite'ın ayrılma ihtimaline karşılık Davinson Sanchez'i gündemine aldığını öne sürdü.

Haberde Everton'ın, Türkiye'de geçirdiği süre boyunca iyi bir performans sergileyen Sanchez'i her ihtimale karşı izlediği kaydedildi. Sarı-Kırmızılı kulübün, Davinson Sanchez için 25-30 milyon Euro civarındaki tekliflere açık olacağı ileri sürüldü. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 31 maçta 3 gol, 2 asiste imza attı.