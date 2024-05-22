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Borsada yeni zirve: Endeks 11.088 puanı gördü

BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 11 bin puanı aştı. Bankacılık hisseleri öncülüğündeki artışla yeni rekorunu 11 bin 88 puana çıkardı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
Borsada yeni zirve: Endeks 11.088 puanı gördü

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Borsa İstanbul'da cuma günü başlayan ralli dün de devam etti. Önceki gün seans içi zirvesini 10 bin 775, kapanış rekorunu 10 bin 739 puana taşıyan BIST 100 endeksi, dün ilk kez 11 bin puanı aştı. 29 Nisan'da 10 bin puanı aşan endeks, daha 1 ay geçmeden 11 bin puan barajını geçmiş oldu. Bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselen endeks gün içinde tarihi zirvesini 11 bin 88 puana ulaştırdı. Böylece BIST 100'de son 1 ayda yaşanan yükseliş yüzde 15'e ulaştı. 2024 genelinde ise yüzde 48'lik artışa imza atıldı. Endeks günü yüzde 1.45 yükselişle 10 bin 895 puandan tamamladı.

CDS 4 YILIN EN DÜŞÜĞÜ
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.

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