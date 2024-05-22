PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ayrılık çanları çalıyor!

Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden Akil, önceki gün bir davette yine tek başınaydı. Akil, “Tartışmalarımız oluyor. Şu anda boşanma durumu yok” dese de kafalarda soru işareti bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
Ayrılık çanları çalıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Anıl Altan ve Pelin Akil, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2019 senesinde Alin ile Lina adlarını verdikleri ikizlerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları aile paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiriyordu. Pelin Akil ile Anıl Altan, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. İkilinin boşanacakları yönünde bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili sessizliğini ilk bozan taraf alan Akil'in açıklaması ise kafa karıştırdı.

"ŞU ANDA YOK"
Önceki gün bir davette görüntülenen Pelin Akil, "Bir süredir birlikte görüntülenmiyorsunuz, boşanma iddiası için ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine konuştu. Ayrılık iddiasını yalanlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok, her şey ortada... Tabi ki de tartışmalarımız oluyor. Bunlar da kulaktan kulağa başka şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda..." dedi. Ancak Akil'in açıklamasında "Şu anda yok" demesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve kafa karıştırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Meclis’te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler
Emekliye ek zam: Maaşlar ne kadar artacak? Ek iyileştirme ne zaman hayata geçecek? Refah payı, taban aylık artışı nasıl uygulanacak?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu
Ünlü sunucunun 3 yaşındaki çocuğuna şiddet! Dayakçı dadıyı komşular ihbar etti
FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Rolex’ler sahte çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Rapor tamamlandı bundan sonrası yargıda | 1 kişi daha gözaltına alındı
Galatasaray’ın ağır topları Konya maçı öncesi dümene geçti
CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özel’i yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayız
Türkiye ile Çin arasında ’Enerji Dönüşümü’ anlaşması imzalandı: İş birliğini geliştireceğiz | Çinli şirketlerle kritik görüşme
Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma’ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladı
Fenerbahçe’nin yıldızı Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’ye şok gönderme! Derbi sonrası ortaya çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Senato’da Filistin protestosu: Sen Gazze Kasabı olarak hatırlanacaksın
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin naaşı Tahran’a getirildi | Türkiye’den Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı! Serdar Sertçelik için....
Son dakika haberi! Fenerbahçe’nin ilk transferi bitiyor... 18 maçta forma giymişti bonservisi belli oldu
SON DAKİKA