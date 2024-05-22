Ayrılık çanları çalıyor!

Anıl Altan ve Pelin Akil, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2019 senesinde Alin ile Lina adlarını verdikleri ikizlerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları aile paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiriyordu. Pelin Akil ile Anıl Altan, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. İkilinin boşanacakları yönünde bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili sessizliğini ilk bozan taraf alan Akil'in açıklaması ise kafa karıştırdı.

"ŞU ANDA YOK"

Önceki gün bir davette görüntülenen Pelin Akil, "Bir süredir birlikte görüntülenmiyorsunuz, boşanma iddiası için ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine konuştu. Ayrılık iddiasını yalanlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok, her şey ortada... Tabi ki de tartışmalarımız oluyor. Bunlar da kulaktan kulağa başka şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda..." dedi. Ancak Akil'in açıklamasında "Şu anda yok" demesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve kafa karıştırdı.