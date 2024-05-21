Varikosel demek kısırlık demek

Varikosel, genç ve erişkin erkeklerde görülüyor. Testisin toplayıcı damarlarının şişerek genişlemesi ve büyümesi olarak tanımlanıyor. Ağrıya da sebep olabilen bu rahatsızlık, erkek kısırlığının önemli sebeplerinden birini oluşturuyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tevfik Sarıkaya, varikosel ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor:



KESİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Toplayıcı damarlarının şişerek genişlemesi ve büyümesi testiste ısı artışına sebep olur. Isı artışı sperm üretiminin azalmasına veya sperm kalitesini bozarak infertilite yani kısırlığa yol açıyor. Genç erkeklerde görülen varikoselin neden olduğu tam olarak belirlenememekle birlikte, genellikle erkek kısırlığının araştırılması sırasında tanı konulmaktadır. Hayati tehlike oluşturmaz, hiçbir şikayete yol açmıyorsa tedavi edilmesine de gerek olmamaktadır.

BÜYÜMEYİ ENGELLEYEBİLİR

Fiziki muayene ve radyolojik görüntüleme ile varikoselin seviyesi belirlenmektedir. Kısırlık şikayeti varsa görüntülemeyle eş zamanlı olarak sperm parametreleri de kontrol edilmektedir. Varikosel testisleri olan herkesi her yaşta etkileyebilir. Kişiler genellikle gençlik yıllarında varikoselin farkına varırlar. Varikoselin cinsel organlara kan akışının arttığı ergenlik dönemiyle ilgili olabileceğinden şüphelenilmektedir. Bazı durumlarda varikosel testisin düzgün bir şekilde büyümesini engelleyebilir, bir testisin diğerine göre daha küçük olabilir.



BABALIĞIN EN BÜYÜK ENGELİ...

Ağrı, skrotumda kitle, farklı büyüklükteki testisler ve kısırlık hastalığın en önemli belirtisidir. Sperm kalitesi düşük olan tüm varikosellerde çocuk sahibi olmak isteniyorsa ameliyat önerilmektedir. Varikosel tedavisi her hasta için gerekli olmayabilir, varikoseli olup çocuk sahibi olan hastalar da bulunmaktadır. Tedavi hastanın şikayetlerine, sperm kalitesine ve sperm üretimine göre belirlenmektedir. Varikoselin cerrahi dışı tedavisi bulunmamaktadır. İki farklı ameliyat seçeneği vardır; açık ameliyat ve mikroskopik...