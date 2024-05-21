SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Varikosel demek kısırlık demek

Erkeklerin baş belası varikosel, kısırlığa yol açıyor. Op. Dr. Tevfik Sarıkaya, nedeni bilinmeyen hastalığın tedavisinin ameliyat olduğunu söylüyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:01
Varikosel demek kısırlık demek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Varikosel, genç ve erişkin erkeklerde görülüyor. Testisin toplayıcı damarlarının şişerek genişlemesi ve büyümesi olarak tanımlanıyor. Ağrıya da sebep olabilen bu rahatsızlık, erkek kısırlığının önemli sebeplerinden birini oluşturuyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tevfik Sarıkaya, varikosel ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

KESİN NEDENİ BİLİNMİYOR
Toplayıcı damarlarının şişerek genişlemesi ve büyümesi testiste ısı artışına sebep olur. Isı artışı sperm üretiminin azalmasına veya sperm kalitesini bozarak infertilite yani kısırlığa yol açıyor. Genç erkeklerde görülen varikoselin neden olduğu tam olarak belirlenememekle birlikte, genellikle erkek kısırlığının araştırılması sırasında tanı konulmaktadır. Hayati tehlike oluşturmaz, hiçbir şikayete yol açmıyorsa tedavi edilmesine de gerek olmamaktadır.

BÜYÜMEYİ ENGELLEYEBİLİR
Fiziki muayene ve radyolojik görüntüleme ile varikoselin seviyesi belirlenmektedir. Kısırlık şikayeti varsa görüntülemeyle eş zamanlı olarak sperm parametreleri de kontrol edilmektedir. Varikosel testisleri olan herkesi her yaşta etkileyebilir. Kişiler genellikle gençlik yıllarında varikoselin farkına varırlar. Varikoselin cinsel organlara kan akışının arttığı ergenlik dönemiyle ilgili olabileceğinden şüphelenilmektedir. Bazı durumlarda varikosel testisin düzgün bir şekilde büyümesini engelleyebilir, bir testisin diğerine göre daha küçük olabilir.

BABALIĞIN EN BÜYÜK ENGELİ...
Ağrı, skrotumda kitle, farklı büyüklükteki testisler ve kısırlık hastalığın en önemli belirtisidir. Sperm kalitesi düşük olan tüm varikosellerde çocuk sahibi olmak isteniyorsa ameliyat önerilmektedir. Varikosel tedavisi her hasta için gerekli olmayabilir, varikoseli olup çocuk sahibi olan hastalar da bulunmaktadır. Tedavi hastanın şikayetlerine, sperm kalitesine ve sperm üretimine göre belirlenmektedir. Varikoselin cerrahi dışı tedavisi bulunmamaktadır. İki farklı ameliyat seçeneği vardır; açık ameliyat ve mikroskopik...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı
EMEKLİYE EN AZ 12.500 TL | SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri! Temmuz zammında kim ne kadar alacak? Memurun maaşı nasıl olacak?
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan’dan Eurovision’daki sapkınlığa sert tepki: Toplumsal yozlaşmanın Truva atları
Yaz meyvelerinde aracı vurgunu! Vatandaşın cebine göz diktiler! Fiyat üreticiden sofraya gelene kadar 6 kat artıyor
TAKVİM’den Fenerbahçe’nin tarihi zaferinin perde arkası: Dusan Tadic’in derbi öncesi yaptığı tarihi konuşma zaferi getirdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Dursun Özbek Ali Koç’un Erden Timur’a söylediği sözleri paylaştı: Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun
HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir
Tarihi hüsran böyle geldi! TAKVİM mercek altına aldı: Galatasaray’ın yenilgisiyle ilgili gerçekler ortaya çıktı
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu! 5 günlük ulusal yas ilan edildi
Dursun Özbek’ten Ali Koç’a savaş: Hesabını tek tek soracağız!
İran’da Reisi’nin can verdiği helikopter kazasına teknik bakış! Parçalar dar alanda ve toplu, ön bölümde yanık | Ambargo ve tedarik sorunu
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada
ABD-Çin istihbarat savaşı su altında devam ediyor! Beyaz Saray Google ve Meta’yı uyardı: Pekin’in gemileri bir görünüp bir kayboluyor
İran’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi’nin yerine kim geçecek?
SON DAKİKA