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Tamamlayıcı emeklilik BES'i büyütecek

OVP’de yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi BES üzerinden kurgulanacak. Çalışanlar ikinci bir emekli maaşına kavuşacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:01
Tamamlayıcı emeklilik BES’i büyütecek

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2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'da ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın (SBB) hazırladığı 2024- 2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda yer alan Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), sektörün en önemli gündem maddelerinden biri. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin yanında ikinci bir emeklilik geliri sunarak çalışanların emeklilik dönemlerinde daha iyi bir mali güvence elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan bir sistem.

Bu sistem ile çalışanlar emekli olduğunda hem sosyal güvenlik sisteminden hem de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nden emeklilik maaşı alabiliyor. Günümüzde emeklilik dönemi için güvence sağlamak önemli bir hale gelmişken, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, bireylerin kendi emeklilik fonlarını oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir emeklilik tasarruf sistemi türü olarak büyük bir önem taşıyor. Sadece çalışanların değil, işverenlerin de katkı koyması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin ilk taslak çalışmalarının Mayıs ayında sektöre açıklanması beklenirken, sistemin 2024'ün son çeyreğinde hayata geçmesi planlanıyor.

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