’Güneş’ yaktı!

Güneş tarlası kurma vaadiyle para toplayan Kainat Holding'in ardından İhya Holding yetkilileri de kayboldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) aylar önce "Güneş enerji santrali satışı" adı altında dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarmış ve uyarının Kainat Holding ve iştiraki Enerji Tarlası ile İhya Holding için yapıldığı öğrenilmişti. Kainat Holding yetkilileri geçen ay ortadan kaybolurken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 bin mağduru 600 milyon lira dolandırdı. İhya Holding de vatandaşlara kooperatif mantığıyla tarla satışı yapıp önceleri buraya güneş tarlası kuracağını vaat ediyordu. EPDK'nın açıklamalarının ardından ise şirket arazilerde mantar üretimi yapacaklarını duyurdu. Şirkete, cuma gününden bu yana ulaşılamazken, mağdurlar dava açmaya başladı.

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