Foto motivasyon

Rams Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu son maça taşıyan Fenerbahçe'nin dev maç öncesinde oyuncularını motive ettiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin, Galatasaray'ın sezon boyunca sosyal medyadan attığı iğneleyici tesislere astığı ortaya çıktı. Özellikle de oynanmayan Süper Kupa finali sonrası atılan mesajların tesislerde yer aldığı öğrenildi.

Bilindiği gibi Fenerbahçe o maçı protesto etmiş ve karşılaşmaya U19 takımıyla çıkmıştı. Galatasaray'ın o maçtan sonra attığı mesajlar ve paylaşımlar, Fenerbahçe Yönetimini çok kızdırdı. Rams Park'ta oynanan derbi öncesi de o mesajlar tesisler yer aldı. Fenerbahçeli futbolcular hafta boyunca bu fotoğraflara baktı ve sonrasında da zafer geldi.