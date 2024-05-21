En iyisi Onuachu

Başakşehir'e de gol atan Paul Onuachu, klasını konuşturmayı sürdürdü. Son 4 maçta 6 gol atarak ligde 15 gole ulaşan Onuachu'nun, maç başına gol ortalamasında rakiplerinin de önünde olması dikkatleri çekiyor. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'den 11 maç eksik oynayan ve hiç penaltı golü atmayan Onuachu, 101 dakikada bir gol attı. Icardi 117 dakika ile Onuachu'ya en yakın isim durumunda. F.Bahçe'den Dzeko ve Sivas'tan Rey Manaj 135'er dakika, Mame Thiam ise 181 dakikada bir gol attı. Öte yandan Onuachu ile aynı sayıda gol atan Antalyaspor'un golcüsü Adam Buksa da 191 dakikada bir gol üretti.

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