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Denetmenler sahaya indi

Emeklilik için primler ödenirken fiili çalışma gerekiyor. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Mustafa Şahin’in verdiği bilgiye göre geçen yıl 88 bin 455 sahte sigortalı tespit edildi.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:01
Denetmenler sahaya indi

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Zaman zaman çevremizden duyduğumuz "Emekliliğim iptal edildi", "Sigorta günlerim geçersiz sayıldı" gibi sözlerin sebebi aslında tek. O da sahte sigorta. Sahte sigorta tespitlerini sosyal güvenlik denetmenleri gerçekleştiriyor. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Mustafa Şahin'in verdiği bilgiye göre; 2023 yılında denetmenler bin 533 sahte iş yeri ve 88 bin 455 sahte sigortalı tespit etti. Mustafa Şahin, denetimin bir sistem dahilinde olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından elde edilen bilgilere ve ihbarlara istinaden sahte sigortalılık iptalleri ve sahte iş yeri tespitleri yapılmaktadır."

KODLARA DİKKAT!
E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda bazı harfler görüyorsanız bunları ciddiye alın. Bu harfler S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanmaktadır. 'Ş' harfi, sizi sigortalı bildiren iş yerinin şüpheli iş yeri olduğu anlamına gelmektedir. Sahte olma potansiyeli yüksek olan iş yerleri K-Kontrollü İş yeri olarak tanımlanır. Ş ve K olan iş yerleri denetime tabi tutulur. Denetim sonucuna göre, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu, 'S' (sahte iş yeri) olarak değiştirilir ve bu iş yerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılır. Hizmet dökümünde 'Ş' bulunan sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir, aylıkları bağlanır.

MAAŞ KESİLEBİLİR
Hizmetlerin sahte olması nedeniyle emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri istenir. 'Ş' harfi ile gösterilen iş yerlerinden bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa, endişe edilecek bir durum yoktur. Eğer bu harfleri görmüşseniz panik olmayın. SGK'ya giderek inceleme sonucunu takip edebilirsiniz.

5 ÖNEMLİ UYARI
- Bir iş yerinde fiilen çalışmadan kendinizi orada sigortalı göstermeyin. Bir yakınınızı da bu şekilde sigortalı göstermeyin.
- Fiili çalışmanın sigorta için şart olduğunu unutmayın.
- İş yeri sahibiyseniz kimseye 'hatır sigortası' yapmayın.
- Fiilen çalışmayan kimseleri iş yerinizde çalışıyormuş gibi bildirmeyin.
- Piyasada sizi sigortalı yapmak vaadiyle dolaşan dolandırıcılara kanmayın. Hizmet dökümünüzü inceleyip primlerinizi kontrol edin.

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