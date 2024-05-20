Tüm yıldızlar suskun kaldı

Cimbom şampiyonluğa ulaşması için 1 puanın yettiği derbi maçta ofansif açıdan kötü bir gün geçirdi. Ligde 23 gol ile 9 asist üreten Icardi, 9 gol, 18 asist kaydeden Mertens ile 6 gol, 7 asisti bulunan Barış Alper beklentilerin altında kaldı. Son haftalarda Galatasaray'a skor katkısı veren ve 6 gol, 3 de asisti bulunan Ziyech de çerçeveyi bulamadı. Teknik direktör Okan Buruk, 84'te Ziyech ile Mertens'i kenara aldı. Öte yandan Barış Alper Yılmaz ile Mauro Icardi ise derbide 90 dakika boyunca sahada kaldı. Cimbom, bu sezon 3. kez bir maçı gol atamadan bitirdi.

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