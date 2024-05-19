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Sessiz katil hipertansiyon

Her 5 kişiden birinde görülen hipertansiyon, hiçbir belirti vermeden ilerliyor. Uzm. Dr. Aslı Azakoğlu Karaca, “Tuzu sınırlayın. Aktiviteye zaman ayırın. Stresi yönetin” diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 06:59
Sessiz katil hipertansiyon

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Tansiyon ya da kan basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu basınç olarak ifade ediliyor. Büyük (sistolik) ve küçük (diyastolik) tansiyon olarak ikiye ayrılıyor. Normalde; 18 yaşını geçmiş ek bir kronik hastalığı olmayan bireylerde beklenen tansiyon değerleri 120/80 civarında görülüyor. Bu değerlerin 140/90 ve üzerinde olması durumuna hipertansiyon deniyor. Uzm. Dr. Aslı Azakoğlu Karaca da hipertansiyonla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

KÖRLÜĞE YOL AÇAR
Belirtileri, genelde baş ağrısı, çift veya bulanık görme, görme keskinliğinin azalması, baş dönmesi ve kulak çınlamasıdır. Hipertansiyonun, herhangi bir belirti vermeden kalıcı kalp hastalığı, inme (felç), böbrek hastalıkları ve ölüme yol açabileceği unutulmamalıdır. Yetersiz fiziksel aktivite ve bunun sonucunda obezite, yüksek tuz tüketimi, aşırı alkol ve sigara tüketimi, stresli yaşam, yaşlanma, aile öyküsü, diyabet ve hiperlipidemi gibi bazı kronik hastalıklar riski artırıyor. Tedavi edilmediğinde kalp yetmezliği, felç, böbrek yetmezliği ve körlük gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

ŞUNLARI YAPIN
- Tuzu azaltın. Gizli tuz barındıran ürünlerin (zeytin, peynir, turşu vb.) tüketimini sınırlandırın.
- Masada tuzluk yerine baharatlar bulundurun. Hem göze hem de mideye hitap etsin!
- Haftada en az 150 dakika, 3 gün 45-50 dakikalık orta düzeyde aerobik egzersizleri yapmayı deneyin.
- Vücut kitle indeksinizi sağlıklı bir aralıkta tutun. Kilonuzu kontrol altına alın.

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