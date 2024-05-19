Mourinho gelmeyi kabul etti

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Hatay maçı sonrası bombayı patlattı. Yücel, Jose Mourinho ile görüştüklerini ve Portekizli çalıştırıcının yeşil ışık yaktığını söyledi.

Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Mourinho, bir değerlendirme yapacağını dile getirdi ve bir süre sonra geri dönüş yaparak gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşeceğiz. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi. Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var" dedi.