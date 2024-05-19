Forvette Batshuayi savunmada Djiku

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın derbi 11'i şekillendi. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü, forvet hattında Michy Batshuayi ile başlayacak. Boşnak golcü Edin Dzeko bugünkü dev derbiye kulübede başlayacak. Belçikalı golcü Batshuayi, Süper Lig'de son 5 haftada 3 gol atma başarısı gösterdi.

Kayserispor maçında 6 numara pozisyonunda görev yapan ve 1 gol atan Djiku'nun ise stoperde oynaması bekleniyor. Ganalı yıldız, özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekiyor. Tecrübeli futbolcu, bu sezon 3 gol atarken 2 de asist üretti. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, savunmayı Ferdi, Djiku, Çağlar ve Oosterwolde 4'lüsünden oluşturacak.