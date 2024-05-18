Emekliye dev destek

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere destek paketini açıkladı. Emeklilerin talep ve beklentilerini iletebilecekleri bir iletişim platformunun kurulacağını açıklayan Işıkhan, "Emekliler tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabilecek" dedi.

Işıkhan, emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturdukları "emekliler.gov.tr" internet sitesini kısa sürede erişime açacaklarını anlattı. Işıkhan, emeklilerin hayatını kolaylaştıracak desteklerden bazıları şöyle sıraladı:



- KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.

- Emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

- PTTCELL tarafından Emekli Paketi oluşturuldu.

- PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanacak.

- TCDD'de ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

- TROY ile bankalarla yapılan protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.