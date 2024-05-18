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Arsenal haziranda geliyor

Arsenal’ın haziran ayında bir yetkilisini gönderip Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe ile resmi temaslara başlayacağı öğrenildi. Kanarya yıldız oyuncu için en az 30 milyon Euro istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
Arsenal haziranda geliyor

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Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcuyu yakından takip eden Arsenal'in sezonun sona ermesini beklediği ve haziran ayında bir yetkilisini İstanbul'a gönderip Fenerbahçe ile pazarlıklara başlayacağı belirlendi. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol bek için 30 milyon Euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı gelen haberler arasında.

8 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI
Ferdi Kadıoğlu'nun da şartların oluşması halinde Kuzey Londra ekibinde forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan ve 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek. Ferdi'ye en güncel verilere göre 20 milyon Euro market değeri biçiliyor.

DEVLERİN RADARINDA
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu son dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor. 24 yaşındaki sol beki Arsenal'in dışında Borussia Dortmund, Inter ve Atalanta takip ediyor. Bu yaz Fenerbahçe'nin istediği teklifi alması halinde yıldız futbolcu ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

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