’Ümit’ler tükendi!

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Seda Erdim ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. 2018'de kızları Ses'i kucaklarına alan çiftin 2022'de ikinci kızlarına da kavuşmuştu. Öte yandan bir dönemin Ümit Erdim ve eşinin pozları sık sık gündeme geliyordu. Bir süre önce Seda Erdim soyadını değiştirerek Seda Çınar yaptı. Bu durum dikkatli takipçilerin gözünden geçmedi. Seda Erdim sosyal medyada pozlarını paylaşınca takipçileri "Boşandınız mı?", "Eşinizle aranız mı bozuk?", "Sessiz sedasız bitti mi?" yorumları yağdırdı. Ancak ne Seda Erdim ne de Ümit Erdim, bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.

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