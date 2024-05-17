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Türkiye Futbol Federasyonu, hakem akademisinin kapılarını medya mensuplarına açtı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi her türlü teknolojik ve bilimsel yatırımın yapıldığı hakem akademisinin hiçbir ülkede benzeri olmadığını belirterek, “Sadece UEFA’nın elit kategori hakemler için böyle bir uygulamas ı var. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Rosetti de arayıp bizi tebrik etti” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:01
Türkiye Futbol Federasyonu, hakem akademisinin kapılarını medya mensuplarına açtı

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Geçtiğimiz yıl ocak ayında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi gelişmeye devam ediyor. TFF bu kez herkesin merak ettiği hakem akademisinin kapılarını medya mensuplarına açtı. TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri'nin içinde konumlandırılan akademinin direktörü Dr. Erden Or yaptığı sunumda, bugüne kadar yaptıklarını ve hedeflerini anlattı.

TÜM PAYDAŞLARA EĞİTİM
Dr. Or, "Hakem Akademisi'nin amacı başta hakemler olmak üzere, hakem dünyasında yer alan gözlemci, hakem koçu, mentör, hakem eğitimcisi gibi diğer tüm paydaşların eğitim, gelişim ve değerlendirme çalışmalarını planlamak ve uygulamaktır" ifadesini kullandı. Akademide uygulamaya konulan "hakem koçluğu projesi" ile son derece teknolojik çalışmalarla hakem performansları masaya yatırılıyor. Hakemlerin maçlarını yöneteceği takımların oyun planları bile burada mercek altına alınıyor. Sabri Çelik, Erol Ersoy, Mustafa Çulcu gibi Muhittin Boşat eski FIFA hakemleri koçluk görevini üstleniyor.

ROSETTI ZİYARETE GELECEK
TFF Mehmet Büyükekşi, "Hakem akademisinin herhangi bir futbol federasyonunda benzeri olmadığını belirterek, "Sadece UEFA'nın elit kategori hakemler için böyle bir uygulaması var. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Rosetti de arayıp bizi tebrik etti. Yakında da ziyarete gelecek" ifadesini kullandı.

VAR EĞİTİM ODASI
Hakem akademisinde en çok dikkat çeken yerlerden birisi VAR eğitim odası oldu. TFF VAR eğitim sorumlusu Mete Kalkavan yaptıklarını uygulamaları basın mensuplarına anlattı.

TFF Başkanı Büküyekşi ve akademi yöneticileri ziyaret sonrası basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Spor Müdürümüz Onur Özkan da hakem akademisinde incelemelerde bulundu. TFF Başkanı Büyükekşi, hakem akademisindeki çalışmaları çok ayrıntılı bir şekilde anlattı. Özellikle psikoteknik laboratuvarı basın mensuplarının büyük ilgisini gördü.

Hakem akademisinde önümüzdeki günlerde kulüp başkanları ve yöneticiler de ağırlanacak.

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