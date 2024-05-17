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Stefano Pioli hamlesi

Ali Koç’un, Jose Mourinho sonrası ikinci adayı netleşti. Kanarya, Milan’dan Pioli ile temas kurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:01
Stefano Pioli hamlesi

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Sezonu kupasız kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Fenerbahçe'de fatura teknik direktör İsmail Kartal'a kesilecek ve yeni sezonda 62 yaşındaki çalıştırıcı ile devam edilmeyecek. Yeniden aday olan başkan Ali Koç'un seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu getirmek istediği iddia edilmişti. Menajerlerin de Fenerbahçe'ye Al-İttihad'ı çalıştıran Marcelo Gallardo'yu önerdiği biliniyor.

Göreve tartışmasız bir ismi getirmek isteyen Koç'un Mourinho sonrası ikinci adayının İtalyan devi Milan'da çalışan Stefano Pioli olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Pioli'nin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve şartlarını sorduğu belirlendi.

58 yaşındaki Pioli'nin Milan ile kontratı normal şartlarda 2025 yılında sona erecek. Pioli, İtalya Ligi'nde Fiorentina, Inter, Lazio gibi dev kulüplerde de başarıyla görev aldı.

2.06 ORTALAMA YAKALADI
Tecrübeli teknik direktör Stefano Pioli bu sezon Serie A'da 36 karşılaşmada 2.06 maç başına puan ortalaması tutturdu.

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