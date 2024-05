Dünyanın trendi Arda Güler: Yıldız oyuncunun gol sevinci futbol gündemini salladı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, attığı gol ve sonrasında yaşadığı sevinciyle de gündeme damga vurmayı başardı. Daha önce Arda için, "Türk futbolunun dahisi" başlığını atan ESPN, bu gol sevincini taklit eden oyuncuları da takipçileriyle paylaştı.

DIALLO DA ONU TAKLİT ETTİ

Gol sevinciyle yeni bir akım başlatan Güler'in bu sevincini, Manchester United'ın genç yıldızı Amad Diallo da 3-2 kazandıkları Newcastle United maçında tekrarladı. ESPN, "Amad Diallo ile Arda Güler, 24 saat içinde aynı gol sevincini yaptı. Futbol iyi ellerde" yorumunu yaptı. Bu paylaşım, sosyal medyada da yoğun şekilde ilgi gördü.

TEVEKKÜL ETMEYE DAYANIYOR

Milli yıldızımız, Alman devi Borusssia Dortmund'un genç oyuncusu Moukoko'nun da yaptığı sevinçle ilgili, "Gol sevincim tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalıştığım sürece her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Her gün çok çalışıyorum, gerisini de Allah'a bırakıyorum" sözlerini kullandı. Alaves'i 5-0 yendikleri maçın 81. dakikasında gol atan Arda bu sezonki 4. golüne de ulaşmış oldu.



ELMAS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR

Diario AS Gazetesi muhabiri Fernando Sanchez, milli yıldızımız için tespitler yaptı. Tavero, "Herkes Arda'nın bir elmas olduğunu düşünüyor" diye konuştu. Ayrıca İspanyol gazeteci, "Ancelotti'nin torunları bile Arda Güler'i çok seviyor ve onun formasını giyiyorlar" dedi.



HERKESİN GÖZÜ ONDA

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasıyla birlikte sosyal medya hesabında da ciddi bir artış olmuştu. Real'in, şu anda 8.2 milyon takipçisi bulunan genç yıldızla ilgili paylaşımları da büyük ses getiriyor. Genç yıldızın, Real Madrid'in en çok etkileşim alan oyuncusu olması dikkati çekiyor. İspanyol basını, Arda ile ilgili paylaşımların Bellingham, Camavinga gibi yıldızları da geçtiğini vurguladı.