Samsun’da balkonda bıçaklı kriz! 62 yaşındaki adam özel harekât ekiplerince etkisiz hale getirildi

Fevzi Çakmak Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana gelen olayda 62 yaşındaki İsa N. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçakla balkona çıkarak bağırmaya başladı. Samsun’da 62 yaşındaki adam cinnet geçirdi! Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (İHA)



İKNA SONUÇ VERMEDİ EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye ulaşan ekipler apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polisler, kendisine zarar vermek isteyen şahsı sakinleştirerek ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine devreye özel harekât polisleri girdi. Ekiplerin planlı şekilde düzenlediği operasyonla balkonda etkisiz hale getirilen şahıs kontrol altına alındı. Özel harekât ekiplerinin bıçağa müdahale ettiği ve şahsı balkondan alma anı anbean kameralara kaydedildi.