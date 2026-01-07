Samsun’da balkonda bıçaklı kriz! 62 yaşındaki adam özel harekât ekiplerince etkisiz hale getirildi
Samsun Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 62 yaşındaki İsa N., eline aldığı bıçakla balkona çıkarak çevreye tehditler savurdu. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine özel harekât ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana gelen olayda 62 yaşındaki İsa N. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçakla balkona çıkarak bağırmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKNA SONUÇ VERMEDİ EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Bölgeye ulaşan ekipler apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polisler, kendisine zarar vermek isteyen şahsı sakinleştirerek ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine devreye özel harekât polisleri girdi. Ekiplerin planlı şekilde düzenlediği operasyonla balkonda etkisiz hale getirilen şahıs kontrol altına alındı. Özel harekât ekiplerinin bıçağa müdahale ettiği ve şahsı balkondan alma anı anbean kameralara kaydedildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İkna çalışmaları ve operasyonun sürdüğü zaman diliminde şahsın balkondan aşağıya saksı, şişe ve çeşitli eşyalar attığı, zaman zaman bağırarak çevredekilere zor anlar yaşattı. Etkisiz hale getirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansa bindirilerek Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre İsa N.'nin eşinden kısa süre önce ayrıldığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.