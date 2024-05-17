Derbiye manuel atama: Arda Kardeşler

Merkez Hakem Komitesi hafta başından bu yana beklenen kararını açıkladı. Pazar günkü dev derbide Arda Kardeşler'in görev yapacağı duyuruldu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır" denildi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki derbiyi de yöneten Arda Kardeşler verdiği ve vermediği kararlar ile uzun süre gündemde kalmıştı.

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