Sahte fatura operasyonu

Maliye, 17 milyar liralık sahte fatura için inceleme başlattı. Bu çerçevede 230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla 5 bin 100 mükellef sahte fatura şüphesiyle incelemeye alındı. Organize vergi kaçakçılığı ile mücadelede de yeni yol haritası belirlendi.

Çalışan kurumlar arasında eşgüdüm artırılırken, güçlendirilmiş inceleme süreci başlatıldı. Verginin yanı sıra kara para aklama incelemeleri de yapılacak. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, MASAK ve diğer paydaşlar bir araya gelecek ve ortak yaklaşım geliştirecek.

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