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Icardi’ye 15 milyon

Cimbom’un golcüsü Mauro Icardi’ye MLS’ten bir talip çıktığı ve Arjantinli yıldıza senelik 15 milyon Euro’luk bir teklif geldiği belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:01
Icardi’ye 15 milyon

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Geçen sezon 23. şampiyonlukta büyük rol oynayan ve bu sezon da başarılı performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımın Arjantinli golcüsüne MLS'ten bir kulübün talip olduğu ve Tangocu'ya yıllık 15 milyon Euro kazanabileceği bir transfer teklifi sunduğu öğrenildi. Cimbom'da mutlu olduğunu daha önce de dile getiren 31 yaşındaki golcünün bu flaş teklife henüz herhangi bir yanıt vermediği belirlendi. Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor. En güncel verilere göre; transferde piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Mauro Icardi, bu sezon 45 maçta 30 gol attı, 12 asist yaptı.

AVRUPA'NIN GÖZDESİ
Mauro Icardi'nin Juventus, Milan gibi İtalyan takımlarının yanı sıra Arap ekiplerinin de rüyasını süslediği biliniyor.

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