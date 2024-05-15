Ödüller sahiplerini buldu

Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin kültür sanat camiasında yarattığı heyecan 26. yılında da devam ediyor. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edildi. Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'ne ise Çarpışma isimli oyunuyla Müge Oskay layık görüldü. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü'nü Mutlu Aile Tablosu isimli oyunuyla Duru Tiyatro kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise Murat Ovalı oldu.

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