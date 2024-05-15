Mourinho kapışması

Fenerbahçe'de Jose Mourinho heyecanı... Başkan adaylarından Aziz Yıldırım önceki gün yaptığı açıklamada, İsmail hocayla çalışmayacağının sinyalini verdi ve takımı dünyaca ünlü bir teknik adama teslim edeceğini belirtti. Yıldırım, görüşme gerçekleştirdiği teknik adamın ise Ocak ayında Roma'dan ayrılan ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho olduğunu söyledi. Bu açıklama, Sarı-Lacivertli camia ve taraftarı heyecanlandırdı.

Aziz Yıldırım gibi mevcut yönetimin de gündemi Jose Mourinho. Başkan Ali Koç'un Sportif Direktör Mario Branco'yu Portekizli teknik adam için görevlendirdiği öğrenildi. Branco'nun Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile görüştüğü ortaya çıktı. Hem Koç hem de Yıldırım'ın Portekizli teknik adamla önümüzdeki günlerde de görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

61 yaşındaki ünlü teknik direktöre Suudi kulüplerinin de ilgisinin olduğu iddia edildi. 16 Ocak'ta Roma'dan ayrılan Mourinho, kariyerinde birçok kupa kazandı. 2 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırken 3 kez de Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. 4 kez de dünyanın en iyi teknik direktörü unvanını aldı.

MATEJA KEZMAN ARACILIK YAPIYOR

Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden Mateja Kezman'ın Jose Mourinho görüşmelerinde aracılık yaptığı öğrenildi. Kezman, Chelsea'de oynadığı dönemde Mourinho'nun öğrencisiydi. Efsane golcü, Portekizli hocaya Fenerbahçe ile ilgili olumlu sözler sarf etti.