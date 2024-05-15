Kirli kumpas

Ankara Emniyeti'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik, gizli tanık yapıldıktan sonra elektronik kelepçe takılıyken önce bir restoranda tabancayla vurulmuş, sonra da yurt dışına kaçmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Mücadele Şube Müdür Yardımcısı ile Sertçelik'in yaptığı telefon görüşmelerinde AK Partili isimler ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşma kayıtları ortaya çıktı.

DÜZENE KARŞI HAREKET

Sertçelik, firarken müdür yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşme kayıtlarını sosyal medyadan yayınladı. Kayıtlarda, Demircan'ın Sertçelik'e "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği yansıdı. Savcılık emriyle Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan gözaltın alındı. Evlerinde arama yapıldı.