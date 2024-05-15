’El’de var mutluluk

Trabzon Akçaabat'ta yaşayan Seher Başaran (25), ilkokuldan itibaren müzikle ilgilendi. Sesi de çok güzeldi. Ancak ortaokuldaki bir öğretmeni "Seni güzel sanatlar lisesine almazlar" dedi. Ama o pes etmedi. Kendi imkânlarıyla yaptığı kumaştan aparatı bileğine takıp keman yayını kullanan Seher, keman, piyano, blok flüt ve bendir çalmayı öğrendi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden başarıyla mezun olarak konservatuarı bitirdi.



PROTEZ İSTEMEDİ...

Hiçbir zaman yılmadığını belirten Seher, her türlü zorluğu aştığını söyledi. Bu arada protez eli kabul etmeyen Seher, şu ifadeleri kullandı: Yalnızca görüntüyü kapatmak amacıyla kullanılan protezlerden kullanmak istemiyorum. Çünkü kendimi olduğum halimle kabul ediyorum ve seviyorum. Çok daha işlevsel olan biyonik protezler de bulunuyor. Fakat bu zamana kadar protez bir ele hiç ihtiyacım olmadı. Şu anda kendimi bir protezle hayal dahi edemiyorum.

HANDE ERDEM

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