SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

'El'de var mutluluk

Trabzonlu Seher, bir eli olmadan dünyaya geldi. Müziğe gönül verdi. Ortaokuldaki öğretmeninin “Seni güzel sanatlara almazlar” sözüne rağmen pes etmedi. Kendi kendine keman, piyano, flüt ve bendir çalmayı öğrendi. Üniversiteyi bitirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
’El’de var mutluluk

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzon Akçaabat'ta yaşayan Seher Başaran (25), ilkokuldan itibaren müzikle ilgilendi. Sesi de çok güzeldi. Ancak ortaokuldaki bir öğretmeni "Seni güzel sanatlar lisesine almazlar" dedi. Ama o pes etmedi. Kendi imkânlarıyla yaptığı kumaştan aparatı bileğine takıp keman yayını kullanan Seher, keman, piyano, blok flüt ve bendir çalmayı öğrendi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden başarıyla mezun olarak konservatuarı bitirdi.

PROTEZ İSTEMEDİ...
Hiçbir zaman yılmadığını belirten Seher, her türlü zorluğu aştığını söyledi. Bu arada protez eli kabul etmeyen Seher, şu ifadeleri kullandı: Yalnızca görüntüyü kapatmak amacıyla kullanılan protezlerden kullanmak istemiyorum. Çünkü kendimi olduğum halimle kabul ediyorum ve seviyorum. Çok daha işlevsel olan biyonik protezler de bulunuyor. Fakat bu zamana kadar protez bir ele hiç ihtiyacım olmadı. Şu anda kendimi bir protezle hayal dahi edemiyorum.
HANDE ERDEM

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek
Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam...
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e iade-i ziyaret! Erdoğan’dan CHP ziyareti hakkında açıklama
Kumpasta yeni bomba: 280 kişiyi gizlice takibe aldıkları ortaya çıktı! Üst düzey siyasiler ve gazeteciler listede!
Başkan Erdoğan’dan Hamas çıkışı: Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyorlar | Katil İsrail’e sert sözler
Nekbe 2024: Büyük Felaket’in 76. yıldönümünde sürgün ve ilhak! Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’dan direniş mesajı: Diz çökmeyeceğiz
Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor
SON DAKİKA