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Dünyaya Hamas mesajı

Miçotakis’in “Terör örgütü” çıkışına müdahale eden Erdoğan’ın HAMAS mesajı dünya basınında gündem oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Dünyaya Hamas mesajı

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Yunan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Ankara ziyaretinde HAMAS için "Terör örgütü" ifadesini kullandı. Bu açıklamaya üzüldüğünü belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAMAS'ı bir direniş örgütü olarak gördüğünü söyleyerek "Sizler Hamas'a terör örgütü derseniz ben üzülürüm" çıkışını yaptı. Erdoğan'ın verdiği mesaj, dünya basınında da manşetlere çıktı:

- BLOOMBERG: Erdoğan, Hamas'a verdiği desteğin altını çizdi
- TELEGRAPH: Erdoğan, Filistinli grubu terör örgütü olarak tanımlamanın 'zalimce' olacağını söyledi.
- JERUSALEM POST: Erdoğan Hamas'ın direniş savaşçısı olduğunu söylüyor.
- AL ARABIYA: Hamas'ın bir direniş hareketi olduğu yönündeki tutumunu yineledi. NATO müttefikini eleştirdi.

MASADA DÖNER YOKTU
Yunan medyası, iki liderin katıldığı yemekte döner olmadığını hatırlattı. Enginar, kuzu pirzola, kebap, dolma, baklava ve helva ikram edildiğini yazdı.

EN BEĞENİLEN LİDER ERDOĞAN
Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü; Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova'da bir anket düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı ankette, Başkan Erdoğan, rakipleri Putin, Biden ve Şi Cinping'i geride bırakarak bölge halklarınca en beğenilen lider olmayı başardı.

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