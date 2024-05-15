Canlı operasyon

Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki cinayet itirafıyla sarsıldı. Muğla'da 3 çocuk babası Şaban Ataş, kayıplara karıştı. Aile üyeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Şaban Ataş'ın boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında Müge Anlı'ya kan donduran cinayeti anlattı. "Şaban'ı en yakın arkadaşı olan sevgilim Burhanettin öldürdü" dedi.

Şunları söyledi: "Olay günü Burhanettin, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Kocamın cesedini taşımamıza ise oğlum yardım etti." Sevgilisinin iddialarını reddeden Burhanettin Öztürkise Ataş'ı kendisinin öldürmediğini söyledi. Cinayete kurban giden Şaban Ataş'ın cesedinin yerini eski eşi Emine Karabulut ile oğlu tarif etti. Müge Anlı ekibinin Ataş'ın cesedini gördüğü anlarda stüdyo buz kesti.