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Başrolde gözyaşı

Türk sineması usta bir ismini daha kaybetti. Bir süredir tedavi gören oyuncu Ayten Gökçer, yaşamını yitirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Başrolde gözyaşı

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Ayten Gökçer... Ömrünü sanata adayan bir isimdi. Ancak ne yazık ki ünlü sanatçıdan acı haber geldi. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in vefat haberini kızı Aslı Gökçer açıkladı. Aslı Gökçer; 'Kafa tuttuğu hastalığın kafası bile yerinde değilken... En yakınlarımızı bile inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti.

Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkahalar boğdu yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine... Aslı'sını, Efe'sini, Yonca'sını, damadı Kerem'ini, Ayşen'ini, Cansu'sunu, Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem, çok kırık kalbimiz" ifadeleri ile annesinin vefatını duyurdu.

7 YIL ÖNCE FELÇ GEÇİRMİŞTİ
2017'de felç geçiren ve uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Gökçer'in cenazesi bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1956 yılında Metin Oktay'la başrol oynadığı Taçsız Kral filmiyle kariyerine başlayan sanatçı 1958 yılında kadrosuna girdiği Devlet Tiyatroları bünyesinde sayısız oyun oynadı. Tiyatro kariyerine ağırlık veren Gökçer 1988'de Devlet Sanatçısı ünvanı aldı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren sanatçı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali ve Yılan Hikâyesi dizisiyle hafızalarda yer etti.

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