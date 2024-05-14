Transfer ’rafa’ kalkıyor!

Benfica'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rafa Silva ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilmişti. Portekizli yıldız oyuncu için Suudi Arabistan ve Katar takımlarının büyük ilgisi var.

30 yaşındaki oyuncuya 3 yıl için 20 milyon Euro'luk teklif geldi. Galatasaray, bu rakamlara çıkamayacağı için transfer neredeyse imkansız gözüküyor. Bu sezon 52 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, 22 gol atarken 15 de asist yaptı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında olan Rafa Silva, 2016 yılında Braga'dan Benfica'ya 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.