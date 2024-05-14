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Milyonları ağlattı

Depremzede Aylin Karakuş, Milyoner’e katıldı. Hikayesiyle hem ağladı hem ağlattı. 50 bin TL kazandı. “Hedefim 1 milyon TL kazanmaktı. Çünkü fiyatı 30 bin Euro olan mikroişlemcili diz eklemi protezi alacaktım. Ama olmadı. Sağlık olsun” açıklamasını yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Milyonları ağlattı

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Kahramanmaraş merkezli iki deprem yürekleri yaktı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken onlarcası yaralandı. Geriye hüzünlü hikayeler kaldı. Onlar arasında Aylin Karakuş da vardı. 5 kardeşin en büyüğü olan üniversiteli Aylin Karakuş, Ankara'dan Hatay'a tatil için gitti. Bu sırada depreme yakalandı. Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

ARTIK AĞLAMAK İSTEMİYORUM
Aylin, 15 saat sonra babası Saim ile enkazdan yaralı kurtarılırken, annesi Hasibe ve kardeşi Oğuzhan hayatını kaybetti. Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Aylin Karakuş'un sol bacağı diz üstünden ampute edildi. Karakuş, geçtiğimiz yıl önce protez uygulamasıyla yeniden ayağa kalktı. Fizik tedavi sürecini de bitiren Aylin, Gazi Üniversitesi'ndeki doktora eğitimine geri döndü. Üniversiteli arkadaşının teşvikiyle Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katıldı. Soruları tek tek açtırdı. 50 bin TL kazandı. Şu sözleri ile hem ağladı hem ağlattı: Artık ağlamak istemiyorum. Allah hiç kimseye böyle acı göstermesin. Önce akademisyen daha sonra rektör olmak istiyorum. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmemeliyiz.
MURAT KARAMAN

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