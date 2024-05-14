Hem emekli aylığı hem ikramiye artacak

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını merakla beklerken, hazırlığı yapılan 3600 ek gösterge düzenlemesi de gelirleri artıracak. Temmuz'da memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki 2 aylık enflasyon verisine göre zam oranı değişecek.

YASA ÇIKARILACAK

Enflasyon tahminleri zam oranının yüzde 20'yi aşacağını gösterirken, kesin rakam ise 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle ortaya çıkacak. Ayrıca bu tarihlerde memur emeklilerine yönelik refah payı gibi bir ek iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak. Gelirlere bir artış da yeni ek gösterge düzenlemesiyle gelecek. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesinin dışında kalanlar için bir yasa çıkarılacak. Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge yolu açılacak. Daha önceki düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.

500 BİN KİŞİ BEKLİYOR

Yeni düzenlemeden 500 binin üzerinde memurun yararlanması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle emekli olan memurların emekli aylığı artacak, çalışan memurların ise bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte hem emekli ikramiyelerinde artış olacak hem de emekli aylıkları yükselecek.

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