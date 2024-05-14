SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hem emekli aylığı hem ikramiye artacak

Memurlar ve emekliler Temmuz zammını merakla beklerken, bir artış da yeni ek gösterge düzenlemesiyle birlikte gelecek. Çıkarılacak yasa hem emekli aylıklarını hem de ikramiyelerini artıracak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Hem emekli aylığı hem ikramiye artacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını merakla beklerken, hazırlığı yapılan 3600 ek gösterge düzenlemesi de gelirleri artıracak. Temmuz'da memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki 2 aylık enflasyon verisine göre zam oranı değişecek.

YASA ÇIKARILACAK
Enflasyon tahminleri zam oranının yüzde 20'yi aşacağını gösterirken, kesin rakam ise 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle ortaya çıkacak. Ayrıca bu tarihlerde memur emeklilerine yönelik refah payı gibi bir ek iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak. Gelirlere bir artış da yeni ek gösterge düzenlemesiyle gelecek. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesinin dışında kalanlar için bir yasa çıkarılacak. Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge yolu açılacak. Daha önceki düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.

500 BİN KİŞİ BEKLİYOR
Yeni düzenlemeden 500 binin üzerinde memurun yararlanması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle emekli olan memurların emekli aylığı artacak, çalışan memurların ise bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte hem emekli ikramiyelerinde artış olacak hem de emekli aylıkları yükselecek.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan, açığa alınan müdürler, M7 ifşaları... Bahçeli Hedef Cumhur deyip noktayı koydu: Akıbetleri için 15 Temmuz’a baksınlar
FETÖ’cü Enes Kanter’e taciz soruşturması! Attığı mesajlar böyle ifşa edildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
‘İŞ’TE MEMURA 6 MODEL | Kamuya esnek ve uzaktan çalışma mı geliyor? Kamuda tasarruf paketi sonrası flaş gelişme! Taslak hazır
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
SON DAKİKA | Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Şaban Ataş’ın cesedini Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
Netanyahu sınıra asker yığdı! ABD’li yetkililerden flaş iddia: İsrail Refah’a her an saldırabilir
Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
SON DAKİKA