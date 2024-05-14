En anlamlı kitap!

Funda Erdoğan, annelik duygusunu, çocukların her yaşta karşılaşabileceği sorunları ve bunlarla başa çıkabilmeleri konularındaki deneyimlerini "Anne Olmak" isimli kitabında kaleme aldı.

Yeni kitabın tanıtımı için Zincirlikuyu'da düzenlenen etkinliğe Ak Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Kilis Vakfı Başkan Yardımcısı Aslı Aktürk Pehlivanlar ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Kitabın satışından elde edilecek gelir, Avcılar Alev Yaşar Aktürk Öğrenci Yurdu ve Topkapı Alev Yaşar Aktürk Öğrenci Yurdu'na destek amacıyla bağışlanacak.