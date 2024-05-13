THY ile AJet milleri birleşiyor

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet, vatandaşların talepleri doğrultusunda Miles&Smiles yolcularının AJet uçuşlarında mil toplayıp mil harcayabilmesi için 'mil entegrasyonu' yapacak. THY ve AJet uçuş segmentleri kombine edilecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla yolcular, belirli bir noktadan THY ile gelip dönüş yolculuğunu AJet ile planlayabilecek. AJet'le uçanlar THY'nin CIP salonlarını ücretli kullanabilecek. AJet, filosunda bulunan 85 uçak ile iç hatlarda 41 nokta ve 74 hat; dış hatlarda 48 nokta ve 90 hat olmak üzere toplamda 89 nokta ve 164 hatta uçuşlarını gerçekleştiriyor. TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran vatandaşlar, başta mil harcamaları olmak üzere pek çok konuda sorular yöneltti, talepte bulundu. Ulaştırma Bakanlığı da AJet'le temasa geçip vatandaşın merak ve talep ettiği konulara yanıt verilmesini istedi. THY ve AJet'in geleceğe yönelik uygulama planlamalarına ilişkin Meclis'e verilen bilgiler şöyle:

THY'nin özel yolcu programı olan Miles&Smiles yolcuları için THY'ye ait CIP'lerin kullanımına başlanacak. CIP salonlarının kullanımı hizmet satın alım yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Miles&Smiles yolcularının AJet uçuşlarında mil toplayıp mil harcayabilmesi için AJet ile THY arasında entegrasyon yapılacak. Çalışmaları devam ediyor ve sürecin tamamlanmasının ardından yolculara bilgilendirme yapılacak.

THY ve AJet segmentleri kombine edilecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla yolcular, belirli bir noktadan THY ile gelip dönüş yolculuğunu AJet ile planlayabilecek.

Yolcuların THY web ve mobil uygulamalarında AJet biletlerini almak üzere AJet sitesine yönlendirme devam ettirilecek. (ÖNDER YILMAZ)

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