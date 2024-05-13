Gözümüz kravatta olsun

Glokom yani toplumda bilinen adıyla göz tansiyonu, oldukça sinsi ilerliyor! Ancak görmenin yüzde 70-80'i kaybedildiğinde belirti veriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tolga Ceylan, göz tansiyonunun sinirlere zarar verdiğini ve ilerleyen süreçte körlüğe neden olduğunu söylüyor. Hastalığın erken tespiti için 35 yaşından sonra yılda bir kez mutlaka göz tansiyonu ölçümünün yapılmasını öneriyor. "Göz tansiyonu yediğimizle ya da diyetimizle ilgili bir hastalık değil. Bilinen 2 sebep var; bunlardan ilki sıkı boyun bağı yani kravatı çok sıkmak, fuları çok sıkmak. İkincisi üflemeli çalgılar. Bunların yaptığı baskılar nedeniyle riski arttırdığı söyleniyor. Tedavisi olan bir hastalık. İlaçlar, damlalar kullanıyoruz eğer bu damlalarla sonuç elde edemezsek cerrahi yöntemlere başvuruyoruz" diyor.

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