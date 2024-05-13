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En değerli hazine

Başkan Erdoğan, Anneler Günü’nde duygusal bir mesaj paylaştı: “Annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz” ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
En değerli hazine

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Anneler Günü, tüm Türkiye'de kutlandı. Kimileri kabristanlara giderek annelerini andı. Kimileri yaşayan en değerli hazinelerine en güzel hediyeleri aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta annelerin baş tacı edilmesi gerektiğini vurguladı. X hesabından Anneler Günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. "Sevgi, merhamet ve fedakârlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz. Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız" sözlerini kullandı.

TÜM ÜLKELER FİLİSTİN'İ TANIMALI
Başkan Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. "Henüz Filistin devletini tanımayan bütün ülkeleri bir an önce Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz" diyen Erdoğan, "2 milyon insan evinden ve yurdundan göçe zorlandı. Gazze son 219 gündür örneğini sadece Hitler Almanya'sında gördüğümüz bir temerküz ve imha kampına dönüştü" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, 7 Ekim 2011'de vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'la olan bir fotoğrafın telefonunun açılış görüntüsü yaptığını, Kuzey Irak Başbakanı Mesrur Barzani'ye anlatmıştı. Ve "Anne unutulmaz ki, ölse de unutulmaz" dediğini aktarmıştı.

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