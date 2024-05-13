Borsaya koştuk

enflasyonla mücadele ve ekonomik programın uygulamasına yönelik kararlılık mesajları, hızlı yabancı girişi ve not artırımlarının devam edeceği beklentisi, Borsa İstanbul'a rekor üstüne rekor kırdırıyor. Geçtiğimiz hafta 10.383 puanla yeni tarihi zirvesini gören, kapanışı ise 10.218 puandan yapan BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 36.8 artarken, bu ivmeyle Borsa İstanbul dünyanın en fazla yükselen piyasaları arasında yer aldı.

HALKA ARZ ETKİSİ

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı da yeniden yükselişe geçti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre; halka arzların etkisiyle borsa yatırımcısı geçtiğimiz hafta 864 bin kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı önceki hafta 7 milyon 706 bin 841 seviyesinde gerçekleşirken, geçen hafta 8 milyon 570 bin 847 kişiye yükseldi. Böylece Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı bu yılın zirvesine ulaşırken, 13 Aralık 2023'te 8 milyon 601 bin yatırımcıyla kırılan rekora yaklaşıldı. Geçen hafta pay senedi değeri ise 14.26 trilyon liradan 14.28 trilyon liraya yükseldi.

KATILIM FINANS BİLGİLERİ BİR ARADA

Borsa İstanbul'da işlem gören katılım finans kriterlerine uygun finansal araçlara ve bu ürünlere yatırımla ilgili bilgilere toplu şekilde ulaşma imkanı sağlamak amacıyla Borsa İstanbul'un internet sitesinde Katılım Finans sekmesi açıldı. Katılım Finans sekmesinin açılmasıyla yatırımcıların söz konusu enstrümanlar konusunda detaylı bilgi elde etmeleri ve bu ürünlere erişimleri kolaylaştırılmış oldu.