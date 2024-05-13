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174 bin işçi aranıyor

20 bin öğretmen ataması için başvurular haftaya başlarken, özel sektörde de personel alımları hız kazandı. İŞKUR aracılığıyla 174 bini aşkın açık işe personel aranıyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
174 bin işçi aranıyor

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Özel sektörün İŞKUR aracılığıyla personel alımı hız kazandı. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'daki açık işlerin sayısı yükselişe geçti. Yılbaşından bu yana 484 binden fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da 174 bini aşkın açık iş ilanı bulunuyor. Açık işlerde başı 34 bin 861 kişiyle beden işçileri çekiyor. Özel sektör 6 bin 585 temizlik görevlisi, 4 bin 576 servis elemanı, 3 bin 420 satış elemanı, 3 bin 281 makineci (dikiş) arıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup kendisine uygun işe başvurabiliyor.

EN FAZLA İMALATTA
İŞKUR, Ocak-Nisan döneminde 435 bin 122 işe yerleştirmeye aracılık etti. İşe yerleştirilenlerin 157 bin 842'si kadın, 135 bin 157'si genç, 12 bin 316'sı engelli ve 82 bin 324'ü yükseköğrenim mezunu oldu. İlk 4 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi' mesleklerinde gerçekleştirildi. Özel sektörün yanı sıra kamu da personel alımlarını sürdürüyor. 20 bin öğretmen ataması için başvuru süreci haftaya başlıyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. 87 alanda atama gerçekleştirilecek. En fazla atama yapılacak 5 branş 3 bin 263 kişiyle sınıf, 2 bin 499 kişiyle özel eğitim, bin 597 kişiyle rehberlik, bin 594 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi, 968 kişiyle İngilizce öğretmenliği olacak.

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