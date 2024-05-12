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Kamu kemer sıkacak

Kamuda tasarruf tedbirleri yarın açıklanacak. Kalem kalem belirlenen yeni tedbirler ile 100 milyar liralık tasarruf hedefleniyor.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 06:53
Kamu kemer sıkacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerini yarın açıklayacak. "Performansa dayalı tasarruf" olarak özetlenebilecek paket, kendi içinde denetim mekanizmalarını da içerecek. Bakan Şimşek'in açıklayacağı pakette yer alması beklenen önlemlerin bir bölümü yasa ile hayata geçirilecek. Pakette yer alması planlanan önlemlerden bazıları şöyle:

ÖDENEKLERDE KESİNTİ: Bakanlıklar dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ödeneklerinden kesinti yapılacak. Bazı harcamalara ya izin verilmeyecek ya da çok sınırlı olacak. Kurumlar kendilerine ayrılan harcama tavanlarını aşamayacak.

GEZİ VE AĞIRLAMA SINIRLAMASI: Kırtasiye, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi cari giderler öncelikli olarak kısılacak. Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek. Zorunlu ise de kadro sınırlı tutulacak. Kurumlar eğitim ve buna benzer toplantılarını otellerde değil kendi tesislerinde, asgari harcama ile yapacak.

BİNA VE ARAÇLAR: Bakanlıklar yeni bina yapamayacak ya da kiralayamayacak. Yeni araç alımı ve kiralanması ciddi oranda sınırlanacak.

YATIRIMLAR İÇİN ÖNLEM: Kısa dönemde geri dönüşü olmayan projelere garanti verilmeyecek. Yüzde 70'i yapılmış yatırımlar öncelikle tamamlanacak. Başlamış ama yüzde 20'ler düzeyinde gerçekleşenlere ise önceliklere göre ve zamana yayılarak ödenek aktarılacak.

PERSONELE İLİŞKİN ÖNLEMLER: Personel alımı sınırlandırılacak. Farklı kurumlardaki personeli asli kurumlarına dönecek.

RAPORLAR HAZIRLANACAK: Belli periyotlarla (3 ay gibi) tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına bakılacak. Kurumlar yaptıkları tasarrufu rapor halinde komisyona gönderecek. Bu raporlarda nereden ne şekilde tasarruf edildiği detaylı şekilde yer alacak.

AŞARSA YAPTIRIM VAR: Verilen bütçeyi aşanlar, tasarruf etmeyen bürokratlarla ilgili yaptırım uygulanacak. Bu yaptırımın ne olacağı üzerinde çalışma yapılıyor. İdari yaptırımlar ya da disiplin soruşturması gündeme gelebilecek.

ÜST DÜZEYE MAAŞ SINIRLAMASI: Pakette, özel şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapan bürokratların alacağı ücretler ile ilgili de düzenleme yapılması planlanıyor. Bu durumda olanların aldıkları ücretlere sınır getirilecek. Uygulama için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa içinde maaşların da yer alması bekleniyor.

KESİNTİLER BAŞLAYACAK
Bakan Şimşek'in yarın açıklayacağı tasarruf tedbirleri kapsamında toplamda yüzde 10 harcamalar, yüzde 15 de yatırım ödeneklerinden kesinti yapılması hedefleniyor. Bu da 100 milyar liranın üstünde bir tasarruf yapılması anlamına geliyor.

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