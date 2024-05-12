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Altın haftası: En çok kazandıranlar belli oldu!

Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırdı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,57 kayıpla tamamladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 06:53
Altın haftası: En çok kazandıranlar belli oldu!

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Yatırım araçlarının bu haftaki performansına bakıldığında altın kazandırdı. Altın bir haftada yüzde 2.68 getiri sağladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.144,74, en yüksek 10.383,25 puanı gördü.

SİGORTA HİSSELERİ ÖNDE BİTİRDİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,72 ile Anadolu Sigorta oldu. Anadolu Sigorta'yı, yüzde 9,51 ile VakıfBank, yüzde 7,40 ile Türkiye Sigorta izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,13 ile Konya Çimento, yüzde 14,62 ile CW Enerji ve 13,75 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 601 milyar 515 milyon lirayla Koç Holding, 438 milyar 840 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 403 milyar 195 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

DÖVİZE GÜVENMEYİN
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,68 yükselişle 2.448 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,51 artışla 16 bin 116 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,40 azalışla 32,2160 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 34,7410 lira oldu.

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