Ağzını ’boz’du!

Aşk defteri bir hayli kalabalık, çapkınlığıyla nam salmış Umut Evirgen, güzel oyuncu Alina Boz'un da kalbini çalıp dünyaevine girmişti. Birbirine çok aşık ikili, ilk günden bu yana sık sık gündeme geldi, aşk ve tutku dolu pozları çok kez masaya yatırıldı. Hatta en son da Alina Boz'un "Benim kocam var artık beni onsuz çekmeyin lütfen" çıkışı gündeme oturmuştu.

KIZDIRAN HAMLE!

Alina Boz ve Umut Evirgen, geçtiğimiz gün Evirgen'in genel yayın yönetmeni olduğu bir dergisinin davetinde boy gösterdi. Çift, gece boyunca arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Fakat bir noktada Alina Boz'dan Galatasaraylıları epey kızdıracak bir hamle geldi. Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısıyla yarınlar yokmuşçasına eğlenen Boz, nakarat kısmında Galatasaray'a ağza alınmayacak şekilde küfürler etti. Boz'un sosyal medyadaki görüntülerine Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.