Denizli Pamukkale'de Zekeriya Akhan (21) yönetimindeki motosiklet, seyir halinde olan midibüsü geçmek istedi. Sollama yapan genç sürücünün kullandığı motosiklet, önüne çıkan otomobile arkadan çarptı. Yola savrulan iki arkadaş, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Ancak kurtarılmadı. Çok iyi arkadaş olan Akhan ve Çabuk'un arkadaşları tarafından sosyal medyada 'son bakış' notuyla paylaşılan videosu duygusal anlar yaşanmasına yol açtı. Gençlerin kaza yaptıkları motosikletle seyir halindeyken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Videoda iki arkadaşın kendilerini çeken sürücüyü fark ettikleri ve ona doğru bakarak selamlaştıkları anlar yer aldı.