Borsa’da Beşiktaş paniği: 13 günde yüzde 74 düştü

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında bulunan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS), 13 günde yüzde 74 değer kaybına uğradı. Beşiktaş'ın hisseleri 89,75 lira ile zirveyi gördükten sonra 22,82 liraya kadar gerileme gösterdi. BJKAS hisseleri 24 Nisan 2024 tarihinden bu yana düşüş trendini sürdürerek, borsacıların tabiriyle "taban gidiyor." Geçen yılın en fazla kazandıran spor klübü hissesi iken değer kaybının Borsa İstanbul'da kırılan rekorların tersi yönünde hareket etmesi yatırımcının dikkatini çekiyor.

Beşiktaş Futbol Yatırımları hissesinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 6 ay süreyle işlem yasağı getirilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, 19 Nisan tarihinde, açıklanan isimlere yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi yönelik olarak 6 ay süreyle işlem yasağı getirildi.

SPK'nın Beşiktaş Futbol Yatırımları hissesinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle getirdiği işlem yasağı açıklamasında şu sözler ifade edildi: SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPK'nın 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla ilgili kişiler hakkında 22 Nisan'dan itibaren başlamak üzere 6 ay süreyle işlem yasağı uygulanacaktır."