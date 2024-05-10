Zor hedef Atakan

Transfer çalışmalarını sürdüren ve son dönemlerde Bundesliga'dan birçok takviye yapan Galatasaray, rotasını yine Almanya olarak belirledi. Cimbom, gözünü Stuttgart'ta oynayan Atakan Karazor'a dikti. Alman ekibinde başarılı bir performans çizen 27 yaşındaki futbolcu hem ön libero hem de stoperde görev yapabiliyor. Okan Buruk'un da beğendiği gurbetçi oyuncu için Cimbom'un girişimlere başladığı öğrenildi. Ancak; bu transfer zor bir hedef olarak görülüyor. Stuttgart ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Atakan Karazor'a 10 milyon Euro güncel değer biçiliyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen oyuncuya, birçok kulübün talip olduğu belirtiliyor. Bu sezon Stuttgart'ta 31 maçta görev yapan Atakan Karazor, takımına 3 asist katkısı sağladı.

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