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SGK'dan ilaç müjdesi

Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı. 8’inin ‘akıllı ilaç’ olarak da bilinen yenilikçi kanser ilacı olduğu belirtildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
SGK’dan ilaç müjdesi

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bedeli ödenen ilaçlar listesine 47 ilaç daha eklendi. Listeye yeni eklenen ilaçların 8'i 'akıllı ilaç' olarak da bilinen yenilikçi kanser ilacı, 21'i alerji aşısı, 2'si büyüme hormonu, 3'ü dirençli uyuz ilacı, 3'ü atopik dermatit ilacı, 2'si diyabet ilacı ve 3'ü psikoleptik/ antidepresan oldu. Ayrıca 12 kanser ilacının ödeme alanı genişletilerek yeni tedavi seçeneği olarak hastaların erişimine sunuldu. İlaçlardan 10'unun yerli üretim olduğu belirtildi. Vatandaşlar meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan ilaçlara erişebilecek.

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