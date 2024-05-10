Şantaj cinayeti!

Adana Yüreğir'de İ.A. (19), sevgilisi Arda Demirci'ye (19) bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Çift arasında başlayan husumet nedeniyle kavga çıktı. İ.A.'nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Arda Demirci'ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığıldı. Şüpheli ise kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu.

DAHA ÖNCE REDDETMİŞ!

Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci'nin, durumu kabullenemeyip, şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. İ.A.'nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel'in, Demirci ile görüşerek, kızını rahat bırakmasını istediği belirtildi. Demirci'nin bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü. Katil, tutuklandı.